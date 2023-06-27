Путин пообещал оказать поддержку семьям погибших в ходе мятежа военных

Для поддержки родных и близких солдат, погибших, храбро защищая Родину в ходе попытки вооруженного мятежа, будет сделано все необходимое, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными Минобороны.

«Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано всё, чтобы поддержать семьи наших погибших товарищей», – цитирует его пресс-служба Кремля.

По словам Путина, без усилий этих храбрых людей хаос в стране был бы неизбежен и противник обязательно воспользовался бы этим.

«Это, конечно, боевые потери – по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения», – подчеркнул глава государства.

Отряды частной военной компании «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа на данный момент прекращено.