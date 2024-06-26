Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам принят Госдумой

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На сегодняшнем пленарном заседании депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил депутат ГД от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Закон о возобновлении с 2025 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам принят Государственной Думой единогласно!» – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Согласно нормам, со следующего года страховые пенсии работающих пенсионеров подлежат ежегодной индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу. Реализация инициатив в 2025 году обойдется в 96,45 млрд рублей, в 2026 году — в 177,03 млрд, а в 2027-м — 260 млрд рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 млн человек.

«Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш Президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение», — добавил спикер нижней палаты федерального парламента.

Проект закона прошел первое чтение 25 июня. Подробнее об инициативе читайте в большом материале «Татар-информа».