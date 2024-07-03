Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающих пенсионеров

Закон об индексации пенсий работающих пенсионеров получил одобрение Совета Федерации. Первый перерасчет выплат, как ожидается, произойдет с 1 января следующего года, сообщает РИА Новости.

Сумма, на которую увеличатся выплаты таких граждан, будет рассчитываться с учетом размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которая была назначена получателю, но не выплачивалась до его ухода с работы. При этом обязательно учтут предыдущие индексации и другие корректировки.

В Правительстве подсчитали, что в целом пенсии работающих россиян увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей. Когда пенсионер прекратит работать, то его выплаты вырастут на сумму индексации и будут учитывать корректировки, сделанные во время его трудовой деятельности до 1 января 2025 года.

Напомним, что возобновить индексацию пенсий этой категории граждан на Петербургском международном экономическом форуме поручил Президент России Владимир Путин. Подробнее о механизме, а также о том, почему его было решено вернуть, можно узнать в материале «Татар-информа».