Миллионы россиян дождались индексации: на сколько вырастут выплаты работающим пенсионерам

Госдума в первом чтении единогласно приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индексация пенсий работающим была заморожена с 2016 года

Каждый год в России индексируется пенсия. То есть ее сумма корректируется с учетом инфляции. На сколько выросли цены (по данным Росстата), на столько и пенсии у россиян. Правда, индексация касалась не всех — работающим пенсионерам выплаты не индексировали аж с 2016 года.

Из-за этого разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам была довольно существенной. На январь 2024 года она составляла 5,6 тысячи рублей.

Чтобы повысить пенсию, трудящиеся начали пользоваться следующей законной уловкой. Сначала можно уволиться, а потом заново устроиться на работу. Тогда на четвертый месяц после увольнения работающий пенсионер начнет получать уже проиндексированную за прошлые годы пенсию, но в будущем индексация его снова не коснется.

«Сотни тысяч перестанут увольняться ежегодно, чтобы потом восстановиться после индексации пенсий. Миллион как минимум останется в экономике опытных квалифицированных наставников для молодежи», — сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб на пленарном заседании, где решался вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

Долгожданное заявление об индексации пенсий работающим пенсионерам Владимир Путин сделал на Петербургском международном экономическом форуме Фото: kremlin.ru

Решение о возобновлении индексаций принял Путин

Долгожданное заявление об индексации пенсий работающим пенсионерам Президент России Владимир Путин сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам», — сказал глава государства.

Не прошло и трех недель, как вопрос оказался в повестке Госдумы. Сегодня, 25 июня, законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был рассмотрен и единогласно принят в первом чтении.

«С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», — высказался накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Экономика смогла адаптироваться к вызовам, поэтому в бюджете страны были найдены деньги на индексацию, отметил Володин. На заседании председатель Госдумы сказал: «У каждой инициативы должна быть своя фамилия». Очевидно, что у этого решения фамилия «Путин», о чем на пленарке Госдумы сказали многие.

«В душе депутаты и члены комитетов хотели этот вопрос решить. И слава Богу, что наконец в этом вопросе точку поставил Президент. Понятно, почему именно сейчас — идут изменения налоговой системы, что позволяет получить дополнительные ресурсы, чтобы профинансировать это решение. Оно достаточно дорогое», — сказал глава профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам была довольно существенной Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как будут индексироваться пенсии работающим пенсионерам с 2025 года

Индексация пенсий для тех, кто продолжает работать, – решение, которое действительно ждали. Но вопрос вот в чем: от какой суммы с 2025 года станут индексировать выплаты трудящимся пенсионерам? Либо от той, что он получает на руки сегодня, то есть от не индексированной с 2016 по 2024 год. Либо от уже пересчитанной на конец 2024 года.

Депутат Госдумы Андрей Исаев на пленарке Госдумы дал ответ на животрепещущий вопрос: индексация по инфляции будет от максимального размера пенсии – и на пальцах объяснил, как она будет проводиться.

«Гипотетически предположим: пенсионер с 2016 года работает. Пенсия его была 20 тыс. рублей. Номинально с ПФР со всеми индексациями у него накопилось 30 тыс. рублей. Если мы предположим, что инфляция 10% для простоты счета, то с 1 февраля следующего года его пенсия будет увеличена не на 2, а на 3 тыс. рублей, исходя из максимального размера», — объяснил Исаев.

Какой будет пенсия после завершения трудовой деятельности с учетом всех индексаций, начиная с 2016 года, можно увидеть в личном кабинете на Госуслугах.

«Никуда не пропадают индексации, которые осуществлялись с 2016 года, они все учтены в новом размере их пенсий, которые они будут получать по завершении трудовой деятельности», – заверил Исаев.

Дополнительно из бюджета, по предварительным данным, в 2025 году на индексацию потребуется 96,5 млрд рублей, 177 млрд – в 2026-м и 260 млрд – в 2027-м. Пенсионная система сбалансирована и может справиться с этой задачей, считает Исаев.

Татьяна Голикова: «Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей» Фото: duma.gov.ru

Голикова назвала размер минимальной надбавки после индексации

Минимальный размер надбавки назвала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы.

«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей», — пояснила она.

Она пояснила, что точный размер индексации пока не называется, так как ждут прогноз социально-экономического развития. Он ляжет в основу при формировании бюджета.

В 2025 году ожидается две индексации пенсии. С 1 февраля – на размер инфляции. Далее по итогам года будет определен темп роста фонда оплаты труда за 2024 год. Это послужит основой для индексации с 1 апреля за вычетом той индексации, которая будет произведена с 1 февраля.

«Таким образом, мы возвращаемся к той индексации, которая была до 2019 года, и, что важно, доходы растут сейчас по заработной плате высокими темпами, и мы, в принципе, ожидаем, что уровень индексации будет приличный с 1 апреля 2025 года», – подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что индексация с 1 апреля будет приличной.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России исторический минимум безработных

Индексация пенсий работающим пенсионерам – это не только знак благодарности трудящимся. В 2016 году был риск высокой безработицы. Поэтому был смысл освобождать места для молодых специалистов, вынуждая пенсионеров прекращать работу.

«Сейчас ситуация в корне изменилась. Рынок труда с каждым годом пустеет. Теперь, наоборот, требуется, чтобы пенсионеры заполняли свободные вакансии. Поэтому и решили индексировать пенсии работающим пенсионерам», – рассказал «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

Уровень безработицы в России сейчас находится на минимальном в истории России уровне, страна нуждается в профессионалах высокого класса, заявил в мае Владимир Путин. «Благодаря экономической политике, которую проводит руководство страны, у нас исторически минимальный уровень безработицы. Он опустился ниже 3%, до 2,9-2,8%», — заявил он на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.

Деньги были и раньше, просто вопрос с нехваткой кадров стоял не так остро Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нехватка рабочих рук – проблема при выполнении госзаказов

Депутат Госдумы Андрей Исаев сказал на заседании Госдумы, что индексации пенсий работающим пенсионерам – экономически верное решение, а не только социально справедливое.

«Мы находимся в ситуации кадрового голода. И, конечно, заинтересованы в том, чтобы люди, которые сейчас приближаются к пенсионному возрасту и раздумывают над тем, поработать ли еще некоторое время, в том числе выступить наставником молодежи или нет, чтобы эти люди на работе остались, поработали еще несколько лет. Оказали поддержку и своим предприятиям, и молодым специалистам. Это решение поможет», – уверен Исаев.

В то же время экономист Николай Кульбака считает, что деньги были и раньше, просто вопрос с нехваткой кадров стоял не так остро.

«И тогда, и сейчас проблема состояла не в отсутствии денег, а в том, куда их тратить. Просто сейчас проблема нехватки рабочих рук из локальных проблем отдельных предприятий превратилась в головную боль выполнения госзаказов», — сказал Кульбака «Татар-информу».

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в первом чтении приняли единогласно – проголосовали все 411 человек. Как рассказал на пленарной сессии Ярослав Нилов, завтра документ будет рассмотрен во втором и предположительно третьем чтениях.