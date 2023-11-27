Путин подписал закон о повышении на 7,5% пенсий неработающим пенсионерам

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В результате принятия новеллы средняя страховая пенсия с 1 января 2024 года увеличится до 22 605 рублей (на 1572 рубля), а средняя страховая пенсия по старости — до 23 449 рублей (на 1631 рубль).

Государственная Дума приняла закон 14 ноября, а Совет Федерации поддержал его 22 ноября. Индексация пенсий должна затронуть более 32 млн россиян.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих, за исключением военных и силовиков, а также увеличил минимальный размер оплаты труда.