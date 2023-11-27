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Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих, за исключением военных и силовиков
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат государственных служащих, за исключением военных и сотрудников силовых структур. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Приостановка индексации зарплат в соответствии с новеллой затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 млрд рублей, замечает РИА Новости.
Временный отказ от индексации заработных плат не коснется военнослужащих и силовиков. В Министерстве финансов РФ поясняли, что вопрос индексации зарплат этих категорий будет рассматриваться отдельно.
Государственная Дума приняла закон 16 ноября. Совет Федерации одобрил его 22 ноября.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 18,5%.
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