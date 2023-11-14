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Руc Тат
Общество 14 ноября 2023 14:09

Госдума приняла закон о повышении на 7,5% пенсий неработающим пенсионерам

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Госдума приняла закон о повышении на 7,5% пенсий неработающим пенсионерам
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 7,5%. Соответствующий закон сегодня принят Государственной Думой, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, работа проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Повышение затронет более 32 млн россиян.

Он добавил, что увеличение выплат уже предусмотрено проектом бюджета на будущий год.

#пенсии #повышение пенсий
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