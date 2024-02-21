Путин поделился в беседе с Президентом Республики Сербской мнением об Играх будущего

Президент России Владимир Путин встретился с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Глава государства поблагодарил гостя за то, что тот принял приглашение на открытие Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани, выразив надежду на то, что состязания будут в будущем популярны. Видео встречи размещено в телеграм-канале Кремля.

«Я, честно говоря, не очень чувствую, как это будет выглядеть. Но то, что я видел, мне интересно. Молодые люди увлекаются этими видами спорта, и уже хорошо, что уже от компьютера молодые люди приходят к активным действиям на спортивных площадках. Всё это вместе дает очень любопытный результат. В любом случае это доброе, хорошее мероприятие абсолютно гуманитарного характера. И мы очень рады видеть здесь наших друзей», – сказал Президент РФ.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.