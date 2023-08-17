Путин призвал обновить парк общественного транспорта по всей России

Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Обновление парка общественного транспорта по всей стране должно быть приоритетом, причем при достижении этой цели следует опираться на собственную промышленность. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета России по вопросам развития транспорта, сообщает РИА Новости.

Глава государства сослался на данные региональных властей, что до 2030 года потребуется обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев.

«<…> с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться здесь мы должны на нашу промышленность — машиностроителей и их смежников», — уточнил Путин.

До этого Президент России поддержал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до столицы Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что перевозчики Казани заявили о напряженной ситуации с общественным транспортом в городе.