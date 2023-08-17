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Минниханов принимает участие в заседании президиума Госсовета РФ по транспорту
Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании президиума Государственного совета РФ по вопросам развития транспорта.
Проводит заседание президиума Госсовета Президент России Владимир Путин. Глава государства призвал обновить парк общественного транспорта по всей стране, причем с опорой на собственную машиностроительную промышленность.
По данным региональных властей, на которые сослался Президент, до 2030 года в России потребуется обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что перевозчики Казани заявили о напряженной ситуации с общественным транспортом в городе.
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