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Путин поблагодарил за вкусные фрукты главу Минсельхоза Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за присылаемые ему вкусные фрукты. Фрагмент беседы был показан в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Спасибо за фрукты, мне Президент [Узбекистана Шавкат Мирзиёев] присылает. Так вкусно», — сказал Путин Абдурахмонову перед встречей с узбекистанским лидером в резиденции «Куксарой».
Глава Минсельхоза центральноазиатской страны счел подобную оценку со стороны главы российского государства большой ответственностью. «У нас есть на самом деле рынок (фруктовой продукции — прим. Т-и) в Российской Федерации, но это надо расширять», — сказал он.
Визит Владимира Путина в Узбекистан продолжался два дня — 26 и 27 мая. В российскую делегацию входил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Президент РФ поблагодарил узбекистанского коллегу за «незабываемое гостеприимство».
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