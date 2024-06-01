Актам Хаитов: объемы торговли между Россией и Узбекистаном будут доведены до $30 млрд

Актам Хаитов: «Экономическое партнерство России и Узбекистана — основа укрепления и развития двустороннего сотрудничества»

Фото: parliament.gov.uz

За последние семь лет взаимный торговый оборот увеличился в 2,5 раза

Экономическое партнерство России и Узбекистана — основа укрепления и развития двустороннего сотрудничества. Наша страна с положительной динамикой занимает четвертое место в товарообороте России со странами СНГ, а РФ остается для Узбекистана одним из крупнейших торговых партнеров. В прошлом году взаимный торговый оборот вырос на 5,4 процента, или почти до 10 миллиардов долларов. При этом за последние семь лет он увеличился в 2,5 раза. В ближайшей перспективе объемы торговли будут доведены до 30 миллиардов долларов.

Основными статьями экспорта Узбекистана в РФ являются текстиль и текстильные изделия, хлопок, продовольственные товары, продукция химической промышленности. Россия поставляет нам металлы и изделия из них, нефть и нефтепродукты, природный газ, машины и оборудование, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продукцию химической промышленности.

Перспективным направлением двустороннего сотрудничества является нефтегазовая сфера — разведка, добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья. В 2017 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон при реализации новых проектов в Узбекистане. В октябре 2023 года лидеры Узбекистана, Казахстана и России по видеосвязи дали старт поставкам газа в нашу страну с выходом в перспективе на объем до 32 миллионов кубометров в сутки. В прошлом году компания «КазТрансОйл» транспортировала в Узбекистан 154,3 тысячи тонн российской нефти. В 2024-м ожидается увеличение объема транзита нефти.

«Основными статьями экспорта Узбекистана в РФ являются текстиль и текстильные изделия, хлопок, продовольственные товары» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Лукойл» — еще одна российская компания, занимающаяся разработкой газовых месторождений в Узбекистане. В апреле 2018 года в Бухарской области запущен Кандымский газоперерабатывающий комплекс. Российские инвестиции в проект составили 3,4 миллиарда долларов. Комплекс мощностью 8 миллиардов кубометров в год предназначен для производства товарного газа, стабильного газового конденсата и товарной серы. Компания работает на проекте «Гиссар» по соглашению о разделе продукции, которое действует до 2043 года. Совокупные инвестиции во все проекты ПАО «Лукойл» в Узбекистане составляют порядка 8 миллиардов долларов. В будущем компания планирует направить еще более 12 миллиардов на совместные проекты в нашей стране.

Татарстан – в числе регионов РФ, с кем Узбекистан наиболее активно поддерживает хозяйственные связи

Большое место в узбекско-российских отношениях занимает развитие межрегионального сотрудничества. В марте 2000 года было подписано межправительственное соглашение о расширении взаимодействия субъектов РФ с областями Узбекистана. В апреле 2017-го наши страны заключили межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству.

Между регионами двух государств действует около 100 торгово-экономических договоров. Наиболее активно хозяйственные связи регионы Узбекистана поддерживают с республиками Татарстан и Башкортостан, Москвой и Санкт-Петербургом, с Ивановской, Московской, Самарской, Челябинской и другими областями РФ. Для их расширения с 2018 года проводится Форум межрегионального сотрудничества.

Новые горизонты взаимодействия открывают итоги нынешнего государственного визита Президента Владимира Путина в нашу страну по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Фото: kremlin.ru

Визит Путина в Узбекистан открывает новые горизонты взаимодействия

Новые горизонты взаимодействия открывают итоги состоявшегося в начале этой недели государственного визита Президента Владимира Путина в нашу страну по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Встреча позволила рассмотреть вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. В рамках саммита был подписан пакет двусторонних документов. Главы государств приняли участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.

В ходе переговоров отмечена нарастающая динамика торгово-экономического сотрудничества. Увеличиваются объемы товарооборота и российских инвестиций в Узбекистане, развивается промышленная кооперация. Портфель совместных проектов составил 45 миллиардов долларов. Достигнута договоренность о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки проектов ведущих предприятий. Лидеры предметно рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, в том числе атомной, сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского государственного технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли. Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

Прошедшие переговоры на высоком уровне позволили договориться о продолжении интенсивных контактов на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов. Для этого в полном объеме будут задействованы возможности Совместной комиссии на уровне глав правительств и Межправительственной комиссии, очередные заседания которых пройдут до конца этого года. В энергетической сфере достигнуты договоренности о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов по переработке углеводородов. Будут продолжены регулярные политические консультации, тесное взаимодействие в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадок.

Заместитель спикера Законодательной палаты

Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Актам Хаитов