Путин поблагодарил Президента Узбекистана за незабываемое гостеприимство

Президент России Владимир Путин поблагодарил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева за гостеприимство и прием, оказанные в рамках последнего государственного визита. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан», — отмечается в тексте.

Путин выразил уверенность, что итоги прошедших переговоров позволят укрепить отношения между двумя странами. Договоренности, достигнутые в ходе визита и заседания Совета регионов, откроют широкие перспективы для реализации совместных проектов в различных отраслях.

Оценил Президент России и личные переговоры, назвав их обстоятельным «дружеским диалогом».

Напомним, что визит главы государства в Узбекистан продолжался два дня — 26 и 27 мая. В российскую делегацию также вошел Раис Татарстана Рустам Минниханов.