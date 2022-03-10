Путин поблагодарил россиян за помощь переселенцам из Донбасса

Президент РФ Владимир Путин публично выразил благодарность россиянам,которые помогают жителям самопровозглашенных республик Донбасса,которые были эвакуированы с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел сейчас обратиться к нашим гражданам, к тем, кто оказывает такую помощь беженцам, поблагодарить всех граждан России за то, что они проявляют такое сочувствие к тем, кто так нуждается в нашей помощи и поддержке», – сказал глава государства во время совещания с Кабмином.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.

Многие местные жители были эвакуированы на территорию РФ.

Ранее уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова доложила Путину о том, что жители России готовы принять в семьи 1090 детей-сирот, прибывших из ЛНР и ДНР.