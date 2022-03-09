Детский омбудсмен сообщила Путину, что россияне готовы взять детей-сирот из Донбасса

В Россию прибыли 1090 детей-сирот из Донбасса. Жители страны готовы принять их в семьи. В настоящее время сформирован реестр тех, кто имеет на руках все необходимые для этого документы, однако существует ряд бюрократических проволочек. Об этом сегодня Президенту РФ Владимиру Путину доложила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что существует ряд возможностей для обустройства детей. Например, на временное размещение. «Кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать», — сказала детский омбудсмен и пояснила, что имеются некоторые законодательные проволочки.

Президент в ответ подчеркнул: «Это чрезвычайные обстоятельства, и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей». Путин поручил Львовой-Беловой подготовить предложения, изменения по которым будут внесены в законодательство.

«Обратимся в Государственную Думу, я уверен, депутаты вас поддержат», — резюмировал Президент.

Встреча Путина и российского детского омбудсмена прошла в очном формате в московском Кремле, передает пресс-служба главы государства.