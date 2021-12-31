Путин побил свой рекорд по длительности новогоднего обращения

Сегодняшнее новогоднее обращение Президента России Владимира Путина стало самым продолжительным. Его длительность составила 6 минут и 22 секунды, или около 700 слов, сообщают «Известия».

Предыдущее обращение главы государства продолжалось шесть минут, за которые было произнесено 601 слово. Перед ним рекордным было выступление от 31 декабря 2013 года, продолжающееся более четырех с половиной минут.

Напомним, что в этом году Путин пожелал всем россиянам здоровья и отдельно поздравил тех, кто встречает праздник «на боевом посту»: медиков, военных и сотрудникам правоохранительных органов. Также он выразил поддержку всем тем, кто потерял родных и друзей из-за коронавирусной инфекции.