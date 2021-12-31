В новогоднем обращении Путин отдельно поздравил медиков, военных и правоохранителей

В новогоднем обращении Президент России Владимир Путин отдельно поздравил с праздником граждан, которые встречают Новый год на «боевом посту» — медиков, военных, правоохранителей.

«Хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас своей профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок», — сказал глава государства.

Напомним, жители Камчатки и Чукотки первыми в стране отмечают наступление нового года — на девять часов раньше московского времени.

Центральную площадь Петропавловска-Камчатского украшает 18-метровая елка, однако из-за штормового предупреждения, метели и ветра праздничные гулянья и фейерверк в центре города перенесены на 1 января, сообщает ТАСС.