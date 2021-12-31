Путин пожелал россиянам здоровья в новом году

Президент России Владимир Путин, выступая с новогодним обращением, пожелал всем жителям страны здоровья. К нему, полагает глава государства, приложатся и достижения в разных областях.

Он отметил, что этот праздник очень значим для россиян, само поздравление, простое на вид, передается от поколения к поколению.

«Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», — поделился Путин.

Он также пожелал россиянам больше радостных событий в новом году, чтобы в России появились новые семьи, рождались новые жители.

«Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными! — добавил Президент. — Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот — ради своих любимых и ради нашей единственной, великой Родины!»