Путин выразил поддержку потерявшим близких из-за Covid-19

Выступая с новогодним обращением, Президент России Владимир Путин выразил поддержку всем тем, кто потерял близких и друзей из-за пандемии коронавируса.

«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей», — поделился глава государства.

Поздравление Владимира Путина уже увидели жители Камчатки, где наступил новый, 2022 год.

Также, обращаясь к россиянам, глава государства отдельно поздравил медиков, военных и сотрудников правоохранительных органов.