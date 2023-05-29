Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора «тепло поздравил» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Путин упомянул большой вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

По мнению Президента России, «поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях».

Президент Турции в свою очередь подтвердил настрой на «дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня». Стороны условились о продолжении личных контактов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре одержал победу на выборах главы государства, взяв верх над кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Владимир Путин еще накануне вечером поздравил политика с переизбранием. Поздравил Эрдогана и Раис Татарстана Рустам Минниханов.