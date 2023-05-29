Минниханов поздравил Эрдогана с победой на выборах Президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: kremlin.ru

Раис Республики Татарстан и председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов поздравил действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах Президента Турции.

«Примите самые теплые поздравления по случаю Вашей победы на выборах Президента Турецкой Республики. Итоги прошедших выборов свидетельствуют о Вашем неоспоримом авторитете среди граждан страны, об их готовности активно трудиться и решать стратегические социально-экономические задачи под Вашим руководством», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Сограждане доверили Вам судьбу турецкого государства и свое будущее, что в современных условиях беспрецедентной глобальной нестабильности особенно ценно и служит ярким подтверждением Вашего прочного авторитета сильного, опытного государственного деятеля, дальновидного, талантливого политика. От всей души желаю Вам больших свершений и достижения всех стратегических целей в деле укрепления и развития турецкого государства, энергии и вдохновения для неизменно активной работы на благо своего народа», — добавил Раис РТ.

Минниханов также выразил надежду на то, что «многогранный потенциал традиционно доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Турцией в рамках российско-турецких отношений будет и впредь плодотворно реализовываться благодаря <…> совместным созидательным усилиям».

«Убежден, крепкие разноплановые связи между нашими братскими народами — это важный вклад в укрепление всеобщего мира и взаимопонимания», — заметил Раис Татарстана и пожелал Президенту Турции «крепкого здоровья, успехов и счастья».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре одержал победу на выборах главы государства, взяв верх над кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Президент РФ Владимир Путин еще накануне вечером поздравил политика с переизбранием, назвав «дорогим другом».