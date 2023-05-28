Эрдоган объявил о своей победе на выборах Президента Турции и выступил с речью

Праздником демократии назвал действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган второй тур выборов на пост главы государства. Он объявил о завершении голосования и поблагодарил граждан за отданные голоса. Отдельно переизбранный Президент обратился с благодарностью к тем, кто голосовал в других странах.

«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. <…> Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей. <...> С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – сказал он, обращаясь к жителям страны (цитата по РИА Новости).

Напомним, Эрдоган набрал более 51% голосов после обработки 99,9% бюллетеней внутри страны и за рубежом. Его соперник, кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал более 49%.

Отметим, что Эрдоган управляет страной с 2003 года — сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года на посту Президента. После переизбрания занимать пост главы государства он будет в ближайшие пять лет.

Также сообщается, что к поздравлениям с победой действующего лидера присоединились Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Сербии Александар Вучич и глава правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба. Чуть раньше его также поздравили лидеры других стран, в том числе премьер Венгрии Виктор Орбан, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Второй тур президентских выборов проходил после того, как в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Напомним, он проводился 15 мая, тогда действующий лидер набрал 49,35%, а Кылычдароглу – 45%.

Фото на анонсе: aa.com.tr/ru