Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах и назвал его дорогим другом

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов на пост главы государства, назвав его дорогим другом, сообщет пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что победа Эрдогана стала наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий по укреплению суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики.

Путин отметил, что в России высоко ценят вклад переизбранного Президента в упрочение российско-турецких отношений и сотрудничество в различных направлениях.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС „Аккую“ и создания на территории Турции газового хаба», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

В завершение Путин пожелал Эрдогану успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, сегодняя в Турции прошел второй тур голосования, в ходе которого Эрдоган набрал более 51% голосов (по результатам обработки 99,9% бюллетеней). Он уже объявил о своей победе и поблагодарил жителей страны за оказанное доверие.