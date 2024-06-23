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Песков рассказал, планируется ли у Путина отпуск летом
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, планируется ли летом отпуск главы государства Владимира Путина. Об этом передает ТАСС.
«Пока неизвестно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос.
Он добавил, что хотя Президенту, как и всем федеральным служащим, положен отпуск, Владимир Путин обычно продолжает работать и летом.
Песков отметил, что в прошлые годы рабочий график российского лидера в летние месяцы был расписан буквально поминутно, однако, поскольку отдых Президенту необходим, Владимир Путин использует для этого выходные дни, отдыхает «урывками».
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