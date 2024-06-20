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Политика 20 июня 2024 16:11

Путин рассказал о новых ориентирах работы России и Вьетнама

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Путин рассказал о новых ориентирах работы России и Вьетнама
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и его вьетнамский коллега То Лам приняли Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Договора об основах дружественных отношений. Об этом передает ТАСС.

Путин отметил, что документ «поддерживает принципы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также объявляет новые ориентиры будущей совместной работы.

Президент напомнил, что на днях исполнилось 30 лет, как был подписан Договор об основах дружественных отношений.

«Этот базовый документ открыл широкие возможности для укрепления и развития нового уровня всего комплекса наших связей, придал им мощный импульс и нарастающую динамику», — считает Путин.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером, после государственного визита в КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером республики Ким Чен Ыном. На площади перед Президентским дворцом в Ханое прошла церемония официальной встречи гостя Президентом Вьетнама То Ламом.

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#Владимир Путин #вьетнам
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