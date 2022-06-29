Путин отреагировал на призывы НАТО к Украине о продолжении боевых действий

Обращенные к властям Украины призывы стран Запада о продолжении боевых действий свидетельствуют, что благо украинской стороны не является их целью. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин российским журналистам в Ашхабаде после завершения Каспийского саммита, передает РИА Новости.

«Призывы Запада продолжать боевые действия подтверждают наши предположения, что благо Украины — не цель, а средство защиты их интересов», — заметил российский лидер.

Относительно высказываний о необходимости завершить конфликт на Украине на поле боя Путин также сказал, что к этому надо относиться «как к факту», так как страны Запада «готовились с 2014 года», и что это не стало неожиданностью для властей РФ.

Ранее сегодня Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что участники саммита НАТО в Мадриде отметили в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что НАТО начала готовиться к противостоянию с Россией еще в 2014 году.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против РФ, а также оказывать различную помощь украинской стороне.