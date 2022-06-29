Путин призвал страны «пятерки» к совместному сохранению Каспийского моря

Президент России Владимир Путин рассказал о шагах, которые принимаются в стране для решения экологических проблем и сохранения Каспийского моря, а также призвал страны «пятерки» ускорить работу по принятию ряда соглашений. Об этом глава государства рассказал на Каспийском саммите с участием России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана в Ашхабаде.

«Выступаем также за то, чтобы ускорить введение в действие уже подписанных документов в таких важнейших сферах, как предотвращение морских инцидентов, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Весьма полезно было бы ускорить работу по находящимся на стадии согласования проектам новых пятисторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности мореплавания, поиска и спасения на море, научных исследований, о борьбе с браконьерством и наркотрафиком», — заявил российский лидер.

Он отметил, что тема экологической безопасности — одно из важнейших направлений для укрепления сотрудничества «пятерки», сохранения Каспийского моря и его биоразнообразия. В связи с этим представителям региона нужно расширить возможности по совместному и оперативному реагированию на природные и техногенные явления, которые могут негативно повлиять на жизнь граждан прикаспийских стран.

«В этой связи хотел бы подчеркнуть, что Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии. В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 миллионов штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80% так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыбоводных заводов», — поделился глава государства.

Он добавил, что в России успешно реализуются проекты по защите морских млекопитающих и птиц, очистке воды от пластика и других. Для успешной работы в этой области странам «пятерки» необходима общая договорно-правовая база, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря.