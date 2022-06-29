Столтенберг: НАТО начал готовиться к противостоянию с Россией еще в 2014 году

НАТО начал подготовку к противостоянию с Россией еще в 2014 году. Об этом, подводя итоги второго дня саммита в Мадриде, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО давно готовился к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года», — подчеркнул он.

Именно этим Столтенберг объяснил усиление военного присутствия НАТО на востоке, а также возросшие расходы на оборону.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В ответ на это многие страны ужесточили санкции против России, распространив их на самые разные сферы жизни государства. Кроме того, НАТО и союзники поставляют оружие Украине и оказывают ей финансовую поддержку. Руководство России не раз заявляло, что такие шаги лишь продлевают и обостряют конфликт, подталкивая Киев к затягиванию военных действий и увеличивая потери сторон.