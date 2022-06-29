НАТО заявила Зеленскому, что конфликт на Украине надо разрешить «только военным путем»

Конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Об этом саммит НАТО заявил украинскому Президенту Владимиру Зеленскому, сказал Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским, — цитирует бельгийского премьера ТАСС. — Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя».

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.