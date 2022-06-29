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Политика
29 июня 2022  10:31

НАТО заявила Зеленскому, что конфликт на Украине надо разрешить «только военным путем»

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Конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Об этом саммит НАТО заявил украинскому Президенту Владимиру Зеленскому, сказал Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским, — цитирует бельгийского премьера ТАСС. — Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя».

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

#спецоперация на Украине
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