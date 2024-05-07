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Политика 7 мая 2024 11:44

Прямая трансляция: инаугурация Президента РФ Владимира Путина

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Прямая трансляция: инаугурация Президента РФ Владимира Путина
Фото: пресс-служба Президента РФ

Началась прямая трансляция инаугурации Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Путин одержал победу на выборах Президента России, которые прошли с 15 по 17 марта 2024-го. За действующего российского лидера отдали свои голоса 87,28% избирателей. Для сравнения: за Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 4,3% граждан, за Владислава Даванкова (Новые люди) – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,2%.

Отметим, что это будет уже 5 срок Владимира Путина на посту Президента страны. Политик впервые был избран в 2000-м и выполнял обязанности на этом посту до 2008 года. Третий срок политика, как главы государства, начался в 2012 году. С тех пор он третий раз подряд избирается на должность российского лидера.

#Владимир Путин #инаугурация #прямая трансляция
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