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Политика 27 ноября 2024 08:14

Путин отметил «большой успех» саммита БРИКС в Казани

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Путин отметил «большой успех» саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Состоявшийся в Казани саммит БРИКС прошел с большим успехом. На это в своей статье о взаимоотношениях России и Казахстана, вышедшей в газете «Казахстанская правда» перед визитом в эту страну, обратил внимание Президент РФ Владимир Путин (статья опубликована на сайте Кремля).

«Президент Казахстана [Касым-Жомарт Токаев] участвовал в прошедших с большим успехом в октябре саммитах СНГ в Москве и БРИКС в Казани», — заметил российский лидер.

Одним из «важных решений», принятых на саммите БРИКС, Путин назвал учреждение новой категории — государств-партнеров объединения. «И приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве было направлено Казахстану», — напомнил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Помимо Казахстана, статус страны-партнера в ходе него предложили 12 государствам: Алжиру, Беларуси, Боливии, Вьетнаму, Индонезии, Казахстану, Кубе, Малайзии, Нигерии, Таиланду, Турции, Уганде и Узбекистану.

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#саммит БРИКС #БРИКС #Владимир Путин #Казахстан
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