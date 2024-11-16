Социолог о саммите БРИКС: Крупные мероприятия сближают общество

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Крупные события, подобные состоявшемуся в Казани саммиту БРИКС, сближают людей, способствуют возникновению чувства солидарности. Об этом заявила заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<...> в Татарстане прошел саммит БРИКС, а такие крупные мероприятия сближают общество, появляется чувство солидарности», — заметила доктор социологических наук, отвечая на вопрос о ситуации с тревожностью в социуме.

По мнению Ефловой, наблюдавшаяся в прошлом году очень большая тревожность представляла собой «массовую реакцию на какие-то социально-экономические события».

«На сегодняшний день я не вижу оснований для глубокой тревожности. По результатам социологических исследований, тревожность снизилась», — добавила она.

Кроме того, социолог уверена, что тревожность — это «кратковременная эмоция». Соответственно, тревожное состояние «не может продолжаться постоянно».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.