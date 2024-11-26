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Путин отправится в Казахстан с госвизитом и встретится с Токаевым
Президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершит государственный визит в Казахстан. О планируемой поездке сообщили в пресс-службе Кремля.
Ожидается, что в ходе визита Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Астане. Также запланированы переговоры с Президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры затронут вопросы развития российско-казахстанских отношений, в частности в рамках председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам встречи будут подписаны совместное заявление глав государств и ряд документов.
Кроме того, президенты в режиме ВКС выступят перед участниками пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев принимал участие в саммите БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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