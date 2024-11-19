Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин назвал совместное развитие целью саммита БРИКС в Казани
Целью прошедшего в Казани саммита БРИКС было совместное развитие. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Депутат Государственной Думы поблагодарил главу государства за организацию саммита БРИКС в столице Татарстана и выразил уверенность, что мероприятие продемонстрировало молодым людям, что многие в мире хотят взаимодействовать с Россией.
«Я знаю, очень много молодых людей смотрели, и много разговоров. И то, что мы показали им, что есть новый мир, большой мир, — это, я знаю, очень многих вдохновляет», — пояснил он.
«Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать», — возразил ему Президент РФ, не оспаривая само наблюдение, но конкретизируя цель саммита.
Парламентарий также высказал сожаление, что на саммите не было автора пользовавшейся популярностью в 1990-е годы книги «Конец истории и последний человек» — политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы.
«Он, помните, говорил, что наступил конец истории. Мы видим, что нет никакого конца истории. Есть, наоборот, новая история, которая начинается, и она началась в Казани», — выразил уверенность Нечаев (Фукуяма не ожидал конца событийной истории, но предполагал, что идеологические противостояния в мире подошли к концу — прим. Т-и).
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»