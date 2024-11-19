Путин назвал совместное развитие целью саммита БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Целью прошедшего в Казани саммита БРИКС было совместное развитие. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Депутат Государственной Думы поблагодарил главу государства за организацию саммита БРИКС в столице Татарстана и выразил уверенность, что мероприятие продемонстрировало молодым людям, что многие в мире хотят взаимодействовать с Россией.

«Я знаю, очень много молодых людей смотрели, и много разговоров. И то, что мы показали им, что есть новый мир, большой мир, — это, я знаю, очень многих вдохновляет», — пояснил он.

«Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать», — возразил ему Президент РФ, не оспаривая само наблюдение, но конкретизируя цель саммита.

Парламентарий также высказал сожаление, что на саммите не было автора пользовавшейся популярностью в 1990-е годы книги «Конец истории и последний человек» — политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы.

«Он, помните, говорил, что наступил конец истории. Мы видим, что нет никакого конца истории. Есть, наоборот, новая история, которая начинается, и она началась в Казани», — выразил уверенность Нечаев (Фукуяма не ожидал конца событийной истории, но предполагал, что идеологические противостояния в мире подошли к концу — прим. Т-и).

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.