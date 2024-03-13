Путин отменил передачу активов Danone во временное управление Росимущества

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Передача во временно е управлени е Росимущества дол ей АО «Данон Россия», принадлежащи х иностранным компаниям, отменена . Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

« Признать утратившими силу: пункты 4 и 5 раздела III перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. №302 <...>; подпункт „а“ пункта 1 указа Президента Российской Федерации от 16 июля 2023 г. №520 <...>», — сказано в тексте указа, который вступил в силу с момента опубликования.

Upd. (21.27): Ранее, в июле 2023 года, Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества доли АО «Данон Россия», принадлежащие иностранным компаниям. Генеральным директором был назначен Якуб Закриев, который сменил на этом посту Чарли Каппетти.

С 20 сентября АО «Данон Россия» переименовали в АО «Эйч энд Эн» (H&N, Health & Nutrition), тогда как «Данон трейд» стало «Эйч энд Эн Трейд». В ноябре 2023-го против Закриева были введены санкции Соединенных Штатов.

Danone списала более 700 млн евро со своих российских предприятий с момента их передачи под контроль Росимущества и дополнительно снизила стоимость на 500 млн евро из-за падения курса рубля. Позднее, в феврале 2024 года, стало известно, что Danone захотела продать свой российский бизнес татарстанской компании «Вамин».

Французский производитель молочных продуктов Danone хотел передать контроль над своим российским бизнесом еще в октябре прошлого, 2022 года. Позднее компания решила локализовать бренд «Активиа» для российского рынка.