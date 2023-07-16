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Путин подписал указ о переходе долей Danone и «Балтики» во временное управление РФ
Во временное управление Росимущества переходят доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«<…> перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталов российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление <…> дополнить пунктом 4 <…>: 83 292 493 тыс. обыкновенных акций акционерного общества „Данон Россия“ <…> дополнить пунктом 5 <…>: 85 тыс. обыкновенных акций акционерного общества „Данон Россия“ <…>», — сказано, в частности, в документе.
Речь идет об акциях российской «дочки» Danone, принадлежащих французской Produits Laitiers Frais Est Europe и ООО «Данон Трейд».
Кроме того, во временное управление Росимущества передаются 98,56% долей пивоваренной компании «Балтика», принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащих «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.
Французский производитель молочных продуктов Danone хотел передать контроль над своим российским бизнесом еще в октябре прошлого, 2022 года. Недавно компания решила локализовать бренд «Активиа» для российского рынка.
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group заявила о желании уйти с рынка РФ еще в марте 2022 года, а в июне 2023-го объявила о подписании соглашения о продаже бизнеса. При это в компании отмечали, что сделка еще должна быть одобрена властями.
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