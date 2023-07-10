Danone решил локализовать бренд «Активиа» для российского рынка

Фото: логотип Danone

Французская компания Danone решила локализовать свой бренд «Активиа» для российского рынка. На территории РФ марка теперь будет называться «АктиБио», сообщает пресс-служба компании.

Изменения коснутся не только названия бренда, но и дизайна упаковки. Вместе с тем продукция под маркой «АктиБио» «будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях», заверили в компании.

При этом локализация международного бренда должна позволить Danone «возобновить инвестирование

в развитие и поддержку современной молочной категории».

Еще в марте прошлого года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине, Danone приостановила все инвестиционные проекты в России. Позднее, в октябре, она анонсировала передачу российских активов, пояснив, что это необходимо для продолжения работы предприятий в РФ и сохранения сотрудников.

В апреле этого года газета «Известия» написала, что Danone хочет отказаться от использования глобальных торговых марок Actimel, Activia, Alpro и собственно Danone на территории России.