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Путин официально поблагодарил Си Цзиньпина после визита в Китай
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений с Китаем, а также поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за прием, оказанный российской делегации во время государственного визита в Пекин. Телеграмма появилась на сайте Кремля.
По словам Путина, поездка оставила у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».
«Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Помните, что вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле», — отметил глава государства.
Напомним, что Президент России прибыл с государственным визитом в КНР 15 мая. После этого он принял участие в полномасштабных переговорах в узком и расширенном кругах. Также главы государств приняли участие в неформальной беседе.
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