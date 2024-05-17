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Путин пообещал льготы инвесторам из Китая
Китайские инвесторы, которые реализуют проекты в России, могут рассчитывать на экономические льготы и доступ к технологической базе. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая в Харбине на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).
По словам российского лидера, уже реализуются крупные проекты в области промышленной кооперации, китайские автоконцерны активно выходят на российский рынок. Кроме того, продвигается программа создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого гражданского вертолета.
Президент РФ также добавил, что в преддверии очередной технологической революции Россия и Китай «настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций», объединять свои научные и исследовательские потенциалы.
Владимир Путин находится в Китае с двухдневным государственным визитом, это первая его поездка после переизбрания. Накануне он, выступая в Пекине, заявил, что около 90% всех платежей между РФ и КНР проводится в рублях и юанях.
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