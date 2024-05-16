Путин: Около 90% всех платежей между Россией и Китаем проводят в рублях и юанях

Около 90% всех платежей между Россией и Китаем проводят в рублях и юанях. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что совместное решение перейти на расчеты между двумя государствами в нацвалютах было своевременным. Благодаря такому переходу расширились торговые потоки, цитирует главу государства ТАСС.

Он отметил, что последние пять лет товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. И это происходит вопреки последствиям пандемии и другим ограничениям со стороны третьих стран, сказал Путин. Глава государства добавил, что сформирован портфель из 80 крупных совместных инвестпроектов в разных областях.

По словам Путина, он уже обсудил с представителями КНР те направления, которые планируют развивать дальше. Все они в интeресах как рoссийской, так и китайской экономики. Президент РФ также выразил уверенность в том, что все запланированные мероприятия будут выполнены.

Что касается документов к визиту, то, по словам Путина, стороны подготовили совместное заявление глав государств, охватывающее основные аспекты российско-китайского сотрудничества, пакет межведомственных и корпоративных договоренностей.

«Все эти документы предусматривают конкретные шаги, направленные на дальнейшее углубление двусторонней практической кооперации», – резюмировал Путин.