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Путин: Отношения России и Китая не направлены против кого бы то ни было
Российско-китайские отношения не направлены против кого бы то ни было — это имеет принципиальное значение. Страны успешно сотрудничают на международных площадках, отстаивают принципы справедливости и многополярного мира, заявил Президент России Владимир Путин на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Накануне российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом, о чем сообщал «Татар-информ».
«Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве», — заявил Путин. Отрывок из его речи опубликован в телеграм-канале Кремля.
Москва и Пекин успешно взаимодействуют на таких площадках, как ООН, БРИКС, ШОС и Группа двадцати.
Владимир Путин также выразил настрой «на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на евразийском пространстве».
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