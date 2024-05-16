Путин: Отношения России и Китая не направлены против кого бы то ни было

Российско-китайские отношения не направлены против кого бы то ни было — это имеет принципиальное значение. Страны успешно сотрудничают на международных площадках, отстаивают принципы справедливости и многополярного мира, заявил Президент России Владимир Путин на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Накануне российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом, о чем сообщал «Татар-информ».

«Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве», — заявил Путин. Отрывок из его речи опубликован в телеграм-канале Кремля.

Москва и Пекин успешно взаимодействуют на таких площадках, как ООН, БРИКС, ШОС и Группа двадцати.

Владимир Путин также выразил настрой «на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на евразийском пространстве».