Путин объяснил командующим войсками военных округов назначение Белоусова

Фото: пресс-служба Кремля

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России связано «не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут». Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с командующими войсками военных округов, передает пресс-служба Кремля.

«Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – сказал российский лидер.

Он напомнил, что в середине 1980-х годов совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли примерно 13%, и отметил, что в 2024 году совокупные расходы РФ на оборону и безопасность составят примерно 8,7%.

«Может быть, будет чуть-чуть больше, – добавил Путин. – Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно».

Президент также заявил о том, что в структуре Генерального штаба ВС РФ никаких изменений не планируется.

Во встрече приняли участие экс-глава Минобороны Сергей Шойгу, перешедший на должность секретаря Совбеза РФ, и Андрей Белоусов – новый министр обороны страны.