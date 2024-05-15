Путин: Никаких изменений в структуре Генерального штаба ВС России нет и не планируется

Фото: пресс-служба Кремля

Никаких изменений в структуре Генерального штаба ВС РФ нет и не планируется. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече с командующими войсками военных округов, передает пресс-служба Кремля.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», – сказал глава государства.

Он отметил, что данный блок боевой работы сложился, он функционирует ритмично и успешно.

«И здесь никаких изменений не предполагается. Это то, что я хотел бы сказать в начале», – подчеркнул Президент.

Во встрече приняли участие экс-глава Минобороны Сергей Шойгу, перешедший на должность секретаря Совбеза РФ, и Андрей Белоусов – новый министр обороны страны.