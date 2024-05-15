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Путин: Никаких изменений в структуре Генерального штаба ВС России нет и не планируется
Никаких изменений в структуре Генерального штаба ВС РФ нет и не планируется. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече с командующими войсками военных округов, передает пресс-служба Кремля.
«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», – сказал глава государства.
Он отметил, что данный блок боевой работы сложился, он функционирует ритмично и успешно.
«И здесь никаких изменений не предполагается. Это то, что я хотел бы сказать в начале», – подчеркнул Президент.
Во встрече приняли участие экс-глава Минобороны Сергей Шойгу, перешедший на должность секретаря Совбеза РФ, и Андрей Белоусов – новый министр обороны страны.
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