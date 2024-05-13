Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Матвиенко о выдвижении кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны РФ: «Удачный выбор»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала выдвижение кандидатуры Андрея Белоусова, назвав этот выбор Президента РФ Владимира Путина удачным. Видео опубликовано в телеграм-канале Верхней Палаты Парламента России.
«Кандидатура Андрея Рэмовича нам хорошо известна. На протяжении всех лет мы активно взаимодействовали с ним по многим вопросам и благодарны за поддержку инициатив Совета Федерации по законодательному обеспечению вопросами интеллектауальной собственности и многих других. Он всегда откликался и был рядом с нами», — сказала в ходе консультаций Матвиенко.
Председатель Совфеда также охарактеризовала Белоусова как демократичного политика.
«Он прошел серьезную школу. Был Министром экономического развития, помощником Президента России, первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации», – напомнила Матвиенко о политической карьере Белоусова.
На ее взгляд, это очень удачный выбор президента, резюмировала председатель Совфеда.
Накануне, 12 мая, Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны страны. А уже 13 мая в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности прошли консультации по кандидатуре Белоусова на вышеуказанную должность.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»