Матвиенко о выдвижении кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны РФ: «Удачный выбор»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала выдвижение кандидатуры Андрея Белоусова, назвав этот выбор Президента РФ Владимира Путина удачным. Видео опубликовано в телеграм-канале Верхней Палаты Парламента России.

«Кандидатура Андрея Рэмовича нам хорошо известна. На протяжении всех лет мы активно взаимодействовали с ним по многим вопросам и благодарны за поддержку инициатив Совета Федерации по законодательному обеспечению вопросами интеллектауальной собственности и многих других. Он всегда откликался и был рядом с нами», — сказала в ходе консультаций Матвиенко.

Председатель Совфеда также охарактеризовала Белоусова как демократичного политика.

«Он прошел серьезную школу. Был Министром экономического развития, помощником Президента России, первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации», – напомнила Матвиенко о политической карьере Белоусова.

На ее взгляд, это очень удачный выбор президента, резюмировала председатель Совфеда.

Накануне, 12 мая, Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны страны. А уже 13 мая в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности прошли консультации по кандидатуре Белоусова на вышеуказанную должность.