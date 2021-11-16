news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
16 ноября 2021  14:31

Лукашенко предложил Меркель пути решения проблемы миграционного кризиса

news_top_970_100

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 15 ноября предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь. 

«Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран», — цитирует агентство слова Лукашенко.

Он отметил, что ухудшение обстановки на границе «не нужно ни Минску, ни Брюсселю». 

Президент Беларуси также напомнил, что на границе со стороны Польши около 20 тыс. вооруженных солдат, а белорусские власти, в свою очередь, не развернули «ни одного взвода, ни одной роты».

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой значительно увеличилось количество нелегальных мигрантов.

В последние недели ситуация обострилась. У заграждений собралось около 3,5 тыс. человек, которые  разбили лагерь прямо на границе, продолжая предпринимать попытки прорваться на польскую территорию.

#Беларусь #польша #мигранты #александр лукашенко #ангела меркель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное