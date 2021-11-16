Лукашенко предложил Меркель пути решения проблемы миграционного кризиса

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 15 ноября предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

«Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран», — цитирует агентство слова Лукашенко.

Он отметил, что ухудшение обстановки на границе «не нужно ни Минску, ни Брюсселю».

Президент Беларуси также напомнил, что на границе со стороны Польши около 20 тыс. вооруженных солдат, а белорусские власти, в свою очередь, не развернули «ни одного взвода, ни одной роты».

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой значительно увеличилось количество нелегальных мигрантов.

В последние недели ситуация обострилась. У заграждений собралось около 3,5 тыс. человек, которые разбили лагерь прямо на границе, продолжая предпринимать попытки прорваться на польскую территорию.