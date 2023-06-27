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Путин обратится к силовикам с крыльца Грановитой палаты
Президент РФ Владимир Путин сделает заявление и с крыльца Грановитой палаты обратится к подразделениям, которые обеспечивали порядок и законность во время вооруженного мятежа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.
«Выступление будет действительно. Много бойцов … В Кремле, чтобы найти место — это как раз именно свободная площадь», — пояснил Песков.
Речь идет о подразделениях Министерства обороны, Росгвардии, МВД и Федеральной службы охраны. При этом с некоторыми военнослужащими Минобороны российский лидер встретится отдельно, отмечает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства.
По словам Пескова, перед обращением у Путина состоится «международный звонок».
Подразделения ЧВК «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа на данный момент прекращено.
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