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Путин о своей речи на Валдайском форуме: Я не пытался никого учить
Президент России Владимир Путин заявил, что во время выступления на пленарной сессии XХ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи пытался донести до слушателей и лидеров других стран позицию руководства РФ.
Фрагмент беседы между российским лидером и модератором дискуссии — научным директором международного дискуссионного клуба «Валдай» Федором Лукьяновым выложил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Лукьянов заметил, что выступление Путина напомнило ему речь «доброго учителя», и заверил, что оно показалось ему очень интересным.
«Ну, я даже не пытался никого учить. Постарался донести до слушателей, до наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации», — сказал в ответ глава государства.
Президент РФ, выступая на заседании клуба «Валдай», поделился своим видением причин противостояния на Украине и затронул ряд иных вопросов, в том числе испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и гибель руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.
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