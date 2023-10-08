Путин о своей речи на Валдайском форуме: Я не пытался никого учить

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что во время выступления на пленарной сессии XХ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи пытался донести до слушателей и лидеров других стран позицию руководства РФ.

Фрагмент беседы между российским лидером и модератором дискуссии — научным директором международного дискуссионного клуба «Валдай» Федором Лукьяновым выложил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Лукьянов заметил, что выступление Путина напомнило ему речь «доброго учителя», и заверил, что оно показалось ему очень интересным.

«Ну, я даже не пытался никого учить. Постарался донести до слушателей, до наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации», — сказал в ответ глава государства.

Президент РФ, выступая на заседании клуба «Валдай», поделился своим видением причин противостояния на Украине и затронул ряд иных вопросов, в том числе испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и гибель руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.