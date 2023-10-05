Путин заявил, что противостояние на Украине не является территориальным

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Противостояние на Украине не вызвано спором за те или иные территории. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (трансляция была организована на сайте Кремля).

«Украинский кризис — не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий», — поделился своим пониманием ситуации российский лидер.

«Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», — подчеркнул Путин.

Президент России также выразил уверенность, что прочный мир удастся установить только тогда, когда все люди во всех странах будут чувствовать себя в безопасности и «понимать, что их мнение уважается».

Владимир Путин при этом связал достижение такой цели с установлением равновесия, когда страна-гегемон не может навязать другим государствам желательный ей образ действий.