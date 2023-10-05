Путин о гибели самолета Пригожина: В телах нашли фрагменты ручных гранат

В телах руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и погибших вместе с ним при крушении его самолета были найдены фрагменты ручных гранат. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XХ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне руководитель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] докладывал буквально вот на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом <…>», — рассказал Путин.

Президент России также заметил, что экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете Пригожина, «к сожалению», не проводилась, хотя, на его взгляд, ее стоило бы организовать. Таким образом он намекнул на возможность крушения борта по неосторожности пассажиров.

«Хотя мы знаем, что после известных событий (попытки военного мятежа — прим. Т-и) в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд [рублей] наличными, но и 5 килограммов кокаина», — добавил Путин.

Upd. (21.04): Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (по позывному которого группа и получила свое название) и ряд других контракторов.