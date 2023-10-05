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Общество 5 октября 2023 19:34

Путин заявил об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

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Путин заявил об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной установкой
Испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой
Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Россия успешно испытала крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XХ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Проведено последнее успешное испытание „Буревестника“ — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой», — сообщил российский лидер.

Путин также заверил, что работа над стратегическим ракетным комплексом «Сармат» практически закончена. «<…> нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их (ракет „Сармат“ — прим. Т-и) массовому производству и постановке на боевое дежурство», — уточнил он.

Upd. (19.40): Ранее газета The New York Times, основываясь на анализе спутниковых снимков, написала в начале октября, что Россия может готовиться к испытаниям крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» на Новой Земле или даже уже провести их.

О создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative утверждал, что с 2017 по 2019 год состоялось не менее 13 испытаний ракеты, но все они оказались неудачными.

Ракетный комплекс РС-28 «Сармат» должен заменить комплекс Р-36М2 «Воевода», которым в настоящее время вооружены Ракетные войска стратегического назначения. О постановке его на боевое дежурство 1 сентября проинформировал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
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#буревестник #сармат #Владимир Путин
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